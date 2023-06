Falcão é cotado para assumir Seleção Brasileira em transição para chegada de Ancelotti

O ex-jogador Paulo Roberto Falcão é um dos principais cotados para conduzir o processo de transição para a chegada do treinador italiano Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. A informação do interesse no diretor técnico do Santos foi divulgada pela Itatiaia.

Com Ancelotti encaminhado para assumir a Seleção Brasileira a partir de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria em busca de um brasileiro para conduzir a Seleção enquanto o italiano cumpre o restante do seu contrato com o Real Madrid.

A preferência por Falcão seria baseada em dois principais fatores: o fato de ser brasileiro e conhecer o cenário nacional e o fato de ser próximo de Ancelotti. Ambos atuaram juntos na Roma e são considerados amigos até hoje.

Atualmente empregado, atuando como diretor técnico do Santos, Falcão precisaria deixar o cargo no Alvinegro Praiano para trabalhar na Seleção Brasileira. Não há confirmação se o ex-jogador de 69 anos assumiria como técnico interino do Brasil ou como dirigente.

Falcão não atua como treinador profissional de futebol desde 2016. Naquele ano, ele comandou o Sport durante 21 partidas e depois assumiu o Internacional, clube que comandou por apenas cinco jogos. Falcão comandou o Brasil entre 1990 e 1991.