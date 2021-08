Fagner canta 'Borbulhas de Amor' no Altas Horas com boné do Fortaleza

Legenda: Fagner cantou a música 'Borbulhas de Amor' com um boné do Leão do Pici Foto: Reprodução

O cantor cearense Raimundo Fagner aproveitou a participação no programa Altas Horas, da TV Globo, exibido na noite do último sábado (14), para homenagear o clube do coração, o Fortaleza. Ele cantou a música 'Borbulhas de Amor' com um boné do Leão do Pici.

O Fortaleza publicou a participação de Fagner no Altas Horas em suas redes sociais. No Instagram, o clube disse que "o cantor Fagner representou". O Tricolor do Pici, em grande fase, em terceiro lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Santos na noite deste domingo (15), no Castelão.

Fagner é torcedor do Fortaleza assumido e costuma expressar o seu amor pelo clube. No dia 23 de junho deste ano, ele foi ao jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde reencontrou o fã Rogério Ceni (à época técnico do Rubro-Negro carioca e ex-treinador do Tricolor) e o presidente do Leão, Marcelo Paz.

O Altas Horas também teve outro espaço para o esporte. A skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, conversou com o apresentador Serginho Groisman sobre a medalha de prata que ela conquistou nas Olimpíadas de Tóquio.

O programa ainda contou com a participação das atrizes Sophie Charlotte e Marjorie Estiano e dos músicos do Trio Parada Dura. E homenageou os atores Paulo José e Tarcísio Meira, que morreram nesta semana.