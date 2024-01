Facundo Castro cita motivos para o acerto com o Ceará: 'Projeto, torcida e desafios'

O atacante uruguaio Facundo Castro foi apresentado no Ceará nesta quarta-feira (17). Esbanjando simpatia ao falar português em sua apresentação - ele aprendeu o idioma jogando RPG com brasileiros - Castro citou os motivos para o acerto com o Vovô e sobre o que espera de sua passagem pelo Vozão.

“Para mim, chegar ao Ceará é um grande desafio. O projeto, a torcida e os desafios era tudo o que eu estava precisando na minha carreira. Chegar em um país tão importante, futebolísticamente falando, não é fácil, mas é uma oportunidade muito importante”, afirmou.

Líder em assistências do último Campeonato Chileno, o novo camisa 7 do Ceará também já jogou no México, na Itália e no Uruguai, seu país natal. Chegando agora ao futebol brasileiro, o atleta falou sobre os motivos para que aceitasse o novo desafio.

"As primeiras impressões do futebol brasileiro são muito boas. É um futebol reconhecido em todo o mundo. Aqui, encontrei um grupo muito bom, fui bem recebido e isso é muito importante, então, eu acho que a adaptação está sendo muito boa".

Ambições

O atacante citou os desafios do Ceará neste temporada, que vão desde a adaptação ao calor e ao número de jogo, maior do que em outros países.

"Sei da dificuldade dos desafios, de tudo que queremos construir aqui, esse novo Ceará. Será um desafio grande, queremos subir para a Série A. Um clube deste tamanho precisa estar na Série A, o Campeonato Cearense tem que ser nosso. Todos os objetivos são importantes. São muitos jogos também, sabemos disso, não estamos acostumados em outros países a tanto, mas é se adaptar. Sobre a cidade, estamos conhecendo ainda, mas o calor é dificil. Eu que venho do Chile, quase sempre é frio, tenho sentido no começo", finalizou ele