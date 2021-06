Fabris Martins é a primeira mulher trans com nome social na carteirinha de sócia-torcedora do Vasco

O orgulho de ser, de pertencer, ter a liberdade para escolher. Termos simples, mas, ao mesmo tempo, difíceis, quando se decide encarar. Já ressaltava a escritora Clarice Lispector, no livro “Perto do Coração Selvagem”, em 1977: “Liberdade é pouco. O que desejo para mim não tem nome”.

Ser livre. Essa foi a sensação da trans Fabris Martins ao receber a primeira carteirinha de sócia-torcedora do clube que admirava desde a infância. Martins foi entrevistada no podcast Elas no Esporte.

Fabris Martins Sócio-torcedora do Vasco “Eu sou de Brasília, aqui no Distrito Federal a gente tem uma torcida muito grande do Vasco, desde dos meus 10 anos de idade eu tive influência para torcer para o Vasco. Eu sou da geração do Romário, criei laços sem ter parentes vascaínos. Foi um amor mesmo. Quando o Bebeto saiu do Flamengo e foi pro Vasco, eu decidi mais ainda ser vascaína. E depois de todo esse tempo, fui reconhecida como a primeira mulher trans a ter seu nome social na carteirinha de sócia-torcedora do clube", vibrou.

E você, caro leitor, não está lendo errado. Fabris Martins entrou para a história do Vasco da Gama após ser a primeira mulher trans com carteira oficial de sócia do clube. A atitude da diretoria da equipe Cruz-Maltina reforçou as ações do Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado no dia 28 de junho.

“Fui a primeira e espero não ser a última. E que daqui a 10 anos a torcida reconheça também, abrace a causa. Que seja uma marca do Vasco da Gama, uma luta do Vasco da Gama. Eu sou uma torcedora de verdade, tudo que eu faço e falo é muito natural, não sou melhor que ninguém. Sou uma torcedora que ama, chora e tá aqui representando outras mulheres trans é uma responsabilidade muito grande”, afirma.

A paixão pelo Vasco ultrapassou os limites da torcerdora e se estendeu até a criação de um canal, as “Rosalinas”. Na plataforma, Fabris analisa as partidas do clube. “Eu sou a única mulher trans no canal que fala sobre futebol. Estou ao lado de outras duas torcedoras. A gente começou de uma maneira despretensiosa no Twitter, xingando muito as atuações do Vasco, aprendi até uns palavrões novos (risos). Desses comentários, decidimos criar um canal: as Rosalinas".

Foto: Arquivo pessoal

Além de podcaster, youtuber, Fabris é designer, colunista, apaixonada por cinema, literatura e Fórmula 1. “Eu acompanho a Fórmula 1 desde 1995. Eu ia dormir de madrugada vendo as corridas. Eu sempre falei que Rubens Barrichello foi injustiçado, ele era um piloto excelente”, ressalta Fabris.

Transição

O processo de transição foi uma caminhada dolorosa para Fábris, apesar de já se aceitar como mulher. Apenas aos 40 anos decidiu encarar para a sociedade esse “novo olhar”. "Eu passei a vida toda fingindo 'o que você não é'. Você cria um personagem de margarina, até chegou o momento em que eu não aguentei mais. Cheguei para a minha esposa e falei que sou uma pessoa trans. Ela me deu todo apoio. Somos casadas desde 2009, eu não estava só. A gente tem muito medo da rejeição, dos amigos nos abandonarem, a gente tem medo de tanta coisa… mesmo assim ser você mesmo é mais forte. E eu consegui esse alívio pra mim. Eu não aguentava mais. A gente precisa ser verdadeira”.

Ações Vascaínas

Vasco da Gama sempre foi símbolo de ações que lutam por igualdade. Em 1924, o “Resposta Histórica” foi uma síntese da luta do clube contra a discriminação racial e social no futebol brasileiro. Na época, Vasco da Gama, era o único clube a ter negros no time.

Esse documento hoje é motivo de orgulho aos torcedores cruz-maltinos. No último dia 28, o clube se manifestou contra a homofobia e transfobia no esporte brasileiro", além de outras ações pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

Legenda: Atacante do Vasco ergue bandeira em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

A mais emblemática foi registrada pelo fotógrafo Rafael Ribeiro, na comemoração de German Cano, após o gol na partida contra o Brusque, pela série B. “A sensibilidade de registrar esse ato vem do homem que me tornei trabalhando nesse clube que não tem medo da sociedade. Isso é o que quebra barreiras e paradigmas e, ao mesmo tempo, enriquece o cenário esportivo nacional e mundial”, completou.

