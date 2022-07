Fabrício Baiano destaca polivalência e trabalho para ajudar Fortaleza: 'deixar tudo dentro de campo'

Em tarde de conversa entre membros de torcida organizada e a diretoria tricolor, o volante Fabrício Baiano foi apresentado nesta quarta-feira (27), na sala de imprensa no Pici. O jogador, de 30 anos, que já estreou com a camisa 27 do clube, destacou que dentro de campo, força de vontade não irá faltar.

Visto como jogador polivalente, Fabrício Baiano deixou para Vojvoda a opção de utilizá-lo pela direita, como lateral, ponta ou mais centralizado, na posição de volante.

"Eu estou aqui para ajudar independente da posição que vou jogar, sempre vou dar o meu melhor. Hoje eu não tenho posição preferida, jogo em três posições que eu consigo fazer muito bem, volante, lateral-direito e ponta-direta. Onde o treinador achar melhor que eu devo jogar, eu vou dar o meu máximo o meu melhor", destacou Baiano.

UNIÃO DO GRUPO

Com pouco tempo no clube, o atleta destacou que o elenco é qualificado e está unido para tirar o Fortaleza da situação ruim no Brasileirão. Fabrício ponderou ainda que a garra dentro de campo e a força de vontade não vão faltar de sua parte.

"Eu não sou aquele jogador de qualidade máxima, mas o mais importante é você dar o melhor e deixar tudo dentro de campo, independente da qualidade que você tenha ou não. É o que eu sempre fiz, esses anos que eu tive fora, sempre tava jogando e aqui não será diferente", pontuou o volante.

Fabrício ressaltou ainda a importância do apoio do torcedor para tirar o time dessa situação. Além da força que vem das arquibancadas, o jogador colocou empenho, humildade e trabalho diário como fundamentais para virada de página no clube.

ESCOLHA DO FORTALEZA

"Na vida a gente tem desafios e isso que nos motivou a escolher o Fortaleza, um grande clube, um time que não poderia estar nessa situação. Quando eu tive o convite, não pensei duas vezes, já estava cinco anos fora do Brasil e apareceu esta oportunidade gigante que é jogar aqui, num time que vem fazendo história", avaliou o volante.

ESTREIA CONTRA O SANTOS

Fabrício Baiano fez sua estreia contra o Santos, pela 19ª rodada da Série A. O jogador entrou no lugar de Romarinho aos 30 minutos do segundo tempo e recebeu a orietntação para atuar como lateral-direito, no auxílio a Emanuel Brítez. Contra o Fluminense, Baiano é uma das opções, caso Vojvoda poupe alguns titulares.

CONFIRA APRESENTAÇÃO

