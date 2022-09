Fábio Sormani, jornalista da ESPN, é demitido após suposta homofobia

Após reunião na noite desta sexta-feira (23), a ESPN demitiu o jornalista Fabio Sormani por suposta piada homofóbica dentro da redação contra um funcionário LGBTQIA+, conforme o jornal O Dia. A recisão do contrato aconteceu dois dias depois do comentarista Felippe Facincani também ser afastado.

Ambos eram membros do programa 'F90'. Sormani chegou na ESPN depois da integração do FOX Sports com os canais da Disney, sendo um dos principais comentaristas da empresa.

Em nota ao LANCE!, a ESPN informou que "o jornalista Fábio Sormani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional".

2ª demissão da ESPN

O jornalista e comentarista dos canais ESPN, Felippe Facincani, foi demitido da emissora na última quarta-feira (21). Conforme o Uol Esporte, ele já estava afastado dos programas desde o início da semana e teve o desligamento irreversível causado por problemas internos.

O portal apurou que jornalista se irritou depois de uma modificação de escala e informação foi repassada para a chefia dele. Em comunicado oficial, a ESPN não detalhou o motivo da decisão.

"O jornalista Felippe Facincani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional", detalhou a nota da emissora.