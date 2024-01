Fábio Caponi exalta vitória do Floresta na Copinha e projeta duelo contra o Atlético-MG: 'Difícil'

O Floresta venceu na estreia da Copinha 2024. A equipe bateu o SKA Brasil por 2 a 1, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva (SP). Gabriel Mamede e Gabriel Negrito marcaram os gols do Verdão da Vila Manoel Sátiro. O técnico Fábio Caponi fala sobre a importância da vitória e projeta o duelo contra o Atlético-MG, líder do Grupo 18.

"Estrear com vitória é sempre importante. O jogo de estreia sempre é um jogo mais nervoso. A gente passou bem por esse enorme desafio. O adversário nos criou muitas dificuldades, mas a gente soube explorar alguns aspectos importantes. Conseguimos uma marcação muito forte, fechar os espaços do adversário e tivemos qualidade na hora de saltar na frente do placar, e logo depois que tomamos o gol de empate, reagimos. Acho que ficou justo, de bom tamanho", avaliou Caponi.

PRÓXIMO DESAFIO

Com o resultado, o Floresta está em segundo do Grupo 18. O líder é justamente o Galo, próximo adversário, que goleou o Timon-MA por 5 a 0. As equipes se enfrentam no domino (7), a partir das 19h15 (de Brasília).

"Vai ser um jogo difícil, é um grande adversário. É uma equipe muito forte, certamente um dos candidatos a avançar para as fases seguintes da competição, é uma equipe muito tradicional, faz um excelente trabalho com grande investimento. Muito bem treinada. Nesse momento, é recuperar, estudar o adversário, o que a gente pode fazer, onde a gente pode tirar vantagem e preparar da melhor maneira. A gente espera fazer mais um jogo competitivo. Essa é a nossa meta", finalizou o treinador.

