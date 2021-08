Fabinho ressurge como opção para lateral-direita do Ceará; confira desempenho do atleta na Série A

O técnico Guto Ferreira ganhou mais uma opção para a lateral-direita: o volante Fabinho. O atleta tem sido testado com frequência nas últimas partidas e conseguiu dar um retorno técnico em curto prazo, se tornando prioridade na equipe, deixando Gabriel Dias, lateral-direito de ofício, no banco de reserva.

No empate contra o Flamengo, no último domingo (22), em 1 a 1, Fabinho voltou a ser testado na posição. Antes, o atleta tinha ocupado a faixa direita do campo contra Fortaleza e Corinthians.

A atuação contra o atual bicampeão brasileiro foi de destaque. Em 90 minutos, Fabinho foi sólido defensivamente, realizando dois cortes, seis interceptações e um desarme. Além disso, o polivalente volante ganhou quatro de cinco duelos contra o Flamengo. Os dados são do site SofaScore, especializado em estatísticas do futebol.

Legenda: Fabinho atua como lateral-direito contra Flamengo e aumenta leque de Guto Ferreira para a posição Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Fabinho vs Flamengo

Minutos jogados: 90

Cortes: 2

Chutes travados: 1

Interceptações: 6

Desarmes: 1

Duelos ganhos: 4 (de 5)

Passes certos: 30 (73,2%)

Bolas longas: 2 (de 5)

Legenda: Fabinho atuou pela faixa direita do campo pela terceira vez na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Em números gerais, Fabinho tem média de quase 4 interceptações por jogo (3.7) e de 1 desarme. Vale ressaltar que o atleta disputou apenas três partidas na Série A do Campeonato Brasileiro.

Buiú e Gabriel Dias

A busca por uma nova opção na lateral-direita surge após a confirmação da lesão de Buiú. O atleta sofreu uma inflamação no joelho direito e está sendo acompanhado pelo Centro de Saúde e Performance (CESP). Não há previsão de retorno.

Gabriel Dias, por sua vez, parece ter pedido espaço com o técnico Guto Ferreira. A última partida com a camisa do Ceará aconteceu a quase dois meses, no dia 27 de junho, contra o São Paulo, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar dos bons números apresentados pelo atleta, as falhas pontuais foram cruciais para a reprovação do atleta com o torcedor alvinegro. Confira abaixo as estatísticas defensivas de Gabriel Dias.

Jogos sem sofrer gols: 1

Média de interceptações (PJ): 1.2

Média de desarmes (PJ): 2.0

Média de cortes (PJ): 2.0

Pênalti cometido: 1

Média de disputas de bolas vencidas (PJ): 7.4

Legenda: Gabriel Dias vs São Paulo, Série A do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada Foto: Divulgação / Ceará SC