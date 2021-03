Fabinho avalia Botafogo-PB e explica metas do Ceará em 2021: "fazer história"

O volante Fabinho é um dos principais jogadores do Ceará nas últimas temporadas. Com 34 anos, terminou a Série A como titular e participou da classificação para Sul-Americana, além do título da Copa do Nordeste e das quartas da Copa do Brasil. Para 2021, acredita que o Vovô pode superar os resultados do ano passado.

"Títulos, fazer história. Quando vestimos a camisa de um clube grande, que tem crescido no sentido nacional, sempre tem de almejar títulos. Isso vem com dedicação e humildade. Quando veste essa camisa tem que sonhar grande. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas tem como pensar em títulos e ir mais longe. Por que não uma final de Copa do Brasil? Temos a Sul-Americana também", explicou.

Legenda: O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste pela segunda vez em 2020 Foto: Felipe Santos / cearasc.com

Entre as campanhas de 2019 e 2020, Fabinho participou de 103 exibições. O atleta foi relacionado para o duelo desta quinta-feira (25), contra o Botafogo-PB, pelo Nordestão, e destacou as qualidades do rival.

"Tem jogadores experientes, com algumas estratégias nas bolas paradas ofensiva e defensiva, jogadores com bom poder de finalização. Elenco competitivo, copeiro, então temos que entrar bastante ligados. O detalhe pode fazer a diferença na partida", completou.

A bola rola às 21h, no estádio Almeidão, em João Pessoa/PB. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Confira coletiva de Fabinho