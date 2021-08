Fabinho afirma estar "fisicamente bem" e comenta sobre posição ideal no Ceará; veja

O volante Fabinho voltou a ganhar oportunidades na equipe principal do Ceará. Nas últimas duas partidas do Alvinegro de Porangabuçu na Série A, o atleta atuou na lateral-direita, substituindo o lesionado Buiú. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), Fabinho afirmou que a única dificuldade que sentiu, em atuar na função, foi o ritmo de jogo.

"A maior dificuldade que eu teria agora no início, seja jogando de volante ou lateral, seria o ritmo de jogo. Fiquei entre três e quatro meses sem atuar, então você sente o ritmo de jogo. Fisicamente, estou bem. Estava treinando muito forte internamente, mesmo sem estar atuando, eu sabia que uma hora a oportunidade poderia aparecer e eu tinha que estar preparado. A maior dificuldade que eu senti foi com o ritmo de jogo."

Assista à coletiva na íntegra

O atleta foi questionado sobre a posição ideal para atuar no Ceará. Para Fabinho, o poder de escolha é do técnico Guto Ferreira e garantiu que o papel dele é estar preparado para as oportunidades.

Fabinho Volante do Ceará "Eu não tenho esse poder de escolha, porque geralmente quem atua na lateral, atua também como volante. Eu sou um volante de origem, nós temos excelente laterais no elenco. Sempre me coloco à disposição para ajudar o grupo, da maneira que o Guto e a comissão entender. Temos laterais dentro do grupo e eu sempre respeito todo mundo. Se ele (Guto) entender seja na lateral ou como volante, meu papel é estar preparado."

O Ceará entra em campo neste domingo (29), às 11h (horário de Brasília), contra o América-MG, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.