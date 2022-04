F1 terá Verstappen na pole no sprint em Ímola; Hamilton sai em 13º

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu sua primeira pole position do ano no treino de classificação do Grande Prêmio da Emilia-Romagna nesta sexta-feira e largará na frente na corrida sprint de sábado, no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, completa a primeira fila de amanhã. Mas nada está decidido para o grid de largada do GP de domingo, que será determinado pelos resultados da corrida sprint.

Formato

O GP da Emilia-Romagna é o primeiro dos três da temporada com a corrida sprint, formato inaugurado no ano passado.

Com este sistema, a classificação clássica passa a ser na sexta-feira. O resultado determina o grid para uma corrida rápida no sábado, enquanto esta prova define as posições de largada para o GP de domingo.