F1 confirma GP do Brasil em Interlagos até 2030

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira (3) que o Grande Prêmio do Brasil será disputado no circuito de Interlagos, em São Paulo, pelo menos até 2030.

Em um comunicado divulgado antes da 40ª edição do GP do Brasil, neste fim de semana, a F1 destacou os "grandes investimentos" feitos em Interlagos para transformar o autódromo em um local adequado para receber corridas e outros grandes eventos.

"O Brasil tem uma rica história no automobilismo e este emblemático circuito é muito popular entre os pilotos e fãs de todo o mundo", ressaltou o chefe da F1, Stefano Domenicali, citado no comunicado.

Parte do calendário da principal categoria do automobilismo entre 1973 e 1980, o GP do Brasil em São Paulo retornou ao programa anual em 1990.

Entre as inesquecíveis corridas em Interlagos se destacam a vitória de Ayrton Senna em 1991 e os títulos de Kimi Raikkonen, em 2007, e Lewis Hamilton, em 2008.