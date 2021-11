F1: Confira o grid de largada para o GP do Catar

O grid do primeiro GP do Catar da história da Fórmula 1 terá Lewis Hamilton como pole position. Após a conquista emocionante em Interlagos na etapa passada, o piloto da Mercedes fez o melhor tempo, com uma volta de 1min20seg827 no Circuito Internacional de Losail, e vai largar em primeiro lugar neste domingo (21), o que alimenta a esperança de buscar o título na reta final da temporada.

O britânico não conquistava a pole desde o GP da Hungria, disputado em agosto. Terminar em primeiro na corrida, contudo, não vai ser fácil, uma vez que o líder Max Verstappen ficou com a segunda posição, seguido por Valtteri Bottas. Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel fecharam as dez primeiras colocações do grid.

Confira o grid de largada:

1ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

3ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

8ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

9ª fila:

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

10ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

