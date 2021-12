F1: confira o grid de largada do GP da Arábia Saudita

O inglês Lewis Hamilton conquistou a pole position na carreira na classificação do GP da Arábia Saudita, neste sábado. Ele contou com a batida de Max Verstappen no fim de sua última volta, na bandeirada do Q3.

Esta é a quinta pole position de Hamilton em 2021 e a segunda consecutiva, já que ele largou na frente na rodada anterior, no GP do Catar. O resultado também marca a 103ª pole da carreira do britânico na F1.

Em sua última tentativa, Hamilton marcou 1m27s511 e viu o piloto holandês da RBR bater no muro de Jeddah.

Lewis lidera a dobradinha da Mercedes no grid, com Valtteri Bottas na segunda colocação. Já o holandês Max Verstappen larga em terceiro, ao lado de Charles Leclerc da Ferrari.

Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!



Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5 — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Confira o Grid de Largada do GP da Arábia Saudita