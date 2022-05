F1 ao vivo: Verstappen e Leclerc fazem grande duelo no GP da Espanha; veja agenda e onde assistir

Os pilotos Max Verstappen e Charles Leclerc, líder do campeonato, fazem o grande duelo do GP da Espanha. A sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 começa nesta sexta-feira (20), em Barcelona, e termina no domingo (22).

Após cinco corridas, Leclerc se mantém na liderança com 104 pontos. Já Verstappen conquistou os dois últimos GPs e está na cola do adversário, em segundo, com 85. Ferrari vai tentar se manter na ponta, mas pode ter trabalho com o time da Red Bull.

No Circuito da Catalunha, a distância é de 4.675km. Ao todo, serão 66 voltas.

ONDE ASSISTIR

Band, BandSports e BandNews FM.

AGENDA

20 de maio (sexta-feira)

Treino livre 1, das 9h às 10h

Treino livre 2, das 12h às 13h

21 de maio (Sábado)

Treino livre 3, das 8h às 9h: BandSports Classificação, das 11h às 12h

22 de maio (domingo)

Corrida, a partir das 9h30 (largada às 10h)