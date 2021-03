Expulso contra o Sampaio Corrêa, Enderson Moreira cumpre suspensão diante do Treze/PB

Após a vitória sobre o Atlético-CE por 2 a 0, na estreia do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta a campo neste sábado (13) diante do Treze/PB, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

Para o duelo, o Fortaleza não poderá contar com o seu comandante Enderson Moreira. O técnico cumprirá suspensão contra os paraibanos, devido ao cartão vermelho recebido diante do Sampaio Corrêa, na última rodada da Lampions, após xingar a arbitragem. O árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima justificou a expulsão em súmula.

“Aos 48 minutos do 2 tempo, expulsei diretamente o técnico o Sr. Enderson Alves Moreira, da equipe Fortaleza Esporte Clube, após ser informado pelo quarto árbitro Paulo Jose Souza Mourão, que o mesmo estava reclamando de forma ofensiva e grosseira das decisões da arbitragem dizendo as seguintes palavras “po*** cara*** tu quer te aparecer com a po*** desses acréscimos cara***”. Após a expulsão, o mesmo foi em direção ao quarto árbitro reclamando dizendo as seguintes palavras “tu é um babaca seu filho da **** do cara***”. Informo ainda que o mesmo precisou ser contido por companheiros de equipe para se retirar do campo de jogo.”

O Fortaleza será dirigido à beira do campo pelo auxiliar técnico Luís Fernando Flores, que dirigiu a equipe tricolor na vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, pela Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto substituía Enderson Moreira, que havia sido contaminado pela Covid-19.

Fortaleza e Treze/PB se enfrentam neste sábado (13), às 18h15, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.