Executivo do Ceará comenta sobre Willian Formiga, Michel Macêdo e não descarta contratações

Executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo concedeu entrevista ao canal Jogo Direto, do YouTube, nesta terça-feira (30), e comentou sobre a situação dos laterais Willian Formiga e Michel Macêdo. O executivo ainda ressaltou que o clube pode realizar uma contratação para o setor.

Juliano Camargo Executivo de Futebol do Ceará "É óbvio que nós estamos de olho no mercado e aquilo que a gente entender que pode ser uma oportunidade que vai potencializar ou que é uma característica diferente do que nós já temos, a gente não vai medir esforços para trazer, dentro da nossa realidade. Essa é a nossa obrigação, independente do momento".

Segundo o executivo, o lateral-direito Michel Macêdo está sendo reintregado ao elenco nesta semana. Já Willian Formiga ainda realiza tratamentos e deverá retornar aos gramados entre uma e duas semanas.

Recuperação

Willian Formiga saiu lesionado no 2º jogo da final da Copa do Nordeste contra o Sport, na Ilha do Retiro. O lateral sofreu uma entorse no joelho e saiu do jogo sentindo aos 21 minutos ainda do 1º tempo.

Michel Macêdo se machucou contra o Vitória-BA pela Série B do Brasileiro, na derrota por 2 a 0. O atleta teve um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda.