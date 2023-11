Executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin recebe proposta do Remo e pode deixar o clube

O Diretor Executivo de Futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, pode deixar o clube. O dirigente recebeu uma proposta atrativa do Remo para se juntar ao clube paraense. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Magno Fernandes e confirmada pelo Diário do Nordeste.

No Pici desde 2017, Papellin ainda analisa a proposta feita pelo Remo, que é atrativa financeiramente.

De acordo com as informações do jornalista Magno Fernandes, o contrato oferecido é de três anos e com salário de três dígitos. Papellin chegaria para ajudar a montar o elenco da próxima temporada com foco no acesso para a Série B de 2025.

A expectativa é que a situação se resolva durante a semana. É possível que o dirigente viaje até Belém para tratar da questão pessoalmente.

