Executivo de Futebol do Ceará, Jorge Macedo esfria expectativa por mais contratações

Após as contratações de Erick e Airton, o torcedor do Ceará que esperava por mais reforços para o restante da temporada não deve ver muitos nomes chegando ao clube. Nesta sexta-feira (6), o executivo de Futebol do Alvinegro, Jorge Macedo, esfriou a expectativa por novas contratações.

Em entrevista coletiva, o dirigente falou sobre a situação atual do elenco, inclusive a posição da lateral-direita, que tem sido bastante repercutida entre torcedores.

"A questão da lateral-direita, a gente fez a contratação no início da temporada do Gabriel Dias, que acabou tendo uma lesão, que já vinha atrapalhando ele nos últimos jogos. A gente já tinha preparado a reposição com o Buiú, um lateral formado na base do Ceará que a gente tem muita confiança. Tem também um menino na base que a gente gosta muito, que é o Nathan. Então, nesse momento, a gente não vê a possibilidade de estar trazendo outro jogador, só se tenha alguma saída que a gente faça uma eventual reposição", afirmou.

Questionado também sobre a possibilidade de contratações para o ataque, tendo em vista que o artilheiro Saulo Mineiro foi negociado, Jorge reforçou a confiança nas atuais opções do elenco.

"A saída do Saulo a gente supriu com a vinda do Erick e do Airton, que também pode jogar nessa função, mais centralizado, e a gente tem o retorno do Jael. A gente acredita em Jael, Cléber, próprio Airton e o Cristiano, que retornou de empréstimo. Mas a gente tá analisando essa posição e vendo desempenho para ver se vamos necessitar de algum outro jogador ou não. Vamos esperar o decorrer dessas próximas rodadas para fazer essa análise se vai precisar ou não de uma reposição", garantiu.

VEJA OUTROS PONTOS DA ENTREVISTA DE JORGE MACEDO

Possibilidade de vender mais jogadores

"A gente está atento a todas as possibilidades, não só de saída, mas trabalhando alguma possibilidade de reposição para algum jogador, caso ele saia. É um mercado muito diferente, de verão e de inverno. A gente não tá vendo muitas grandes transferências. Tá tendo muita troca de jogadores, muitos jogadores livres sendo contratados. A gente não está vendo grandes movimentações, mas estamos muito atentos para, caso haja alguma saída, fazer a reposição. A gente sabe da realidade do futebol brasileiro, das vendas, é o que tá sustentando os clubes, com a diminuição das receitas pelo 2º ano de pandemia".

Trabalho na base

"É muito importante, a campanha não só do Sub-23, como também do Sub-20. Falando especificamente do Sub-23, no título do ano passado tivemos nomes como o Buiú e Gabriel Lacerda, nomes que têm sido titulares no time principal. Esse ano, estamos colocando os mais jovens para jogar e aqueles atletas do profissional que não estão tendo tantas oportunidades. Você pode até perder um pouco do conjunto do time, mas consegue dar ritmo nestes atletas que estão descendo para jogar".

Análise de desempenho

"Desde que a gente chegou, busca estar qualificando o clube em todos os segmentos. Departamento de saúde, fisiologia, academia. A gente procura estar todo tempo melhorando a parte estrutural e de pessoal. Dentro desse escopo, temos um departamento de análise de desempenho e de mercado. Trouxemos mais dois profissionais que já estão fazendo parte do grupo e que estão trabalhando com o Arthur e com o Alcino. É fundamental ter esse trabalho do departamento de análise de desempenho tanto no profissional, quanto na base".