Excursão do Inter Miami pela China é cancelada por patrocinadores

O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira (1º) que a excursão que faria pela China em novembro foi cancelada por seus patrocinadores. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o time de Lionel Messi informou que o cancelamento da viagem se deu por "circunstâncias imprevistas" no país asiático.

A equipe da Flórida iria disputar dois amistosos contra equipes da Super Liga chinesa: Qingdao Hainiu, no domingo, e Chengdu Rongcheng, três dias depois.

O Inter Miami destacou que segue como objetivo de "expandir seu alcance global" e anunciou que vai continuar explorando oportunidades com os mesmos patrocinadores, apesar do cancelamento da excursão.

Messi é idolatrado na China, onde disputou em junho um amistoso contra a Austrália pela seleção da Argentina, que venceu a partida por 2 a 0.

Bola de Ouro

O astro foi premiado na última segunda-feira com sua oitava Bola de Ouro e se prepara para disputar mais uma rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com a 'Albiceleste', contra Uruguai (16 de novembro) e Brasil (21 de novembro).