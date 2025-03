Exclusivo: Fernando Sobral revela desejo de renovar contrato com o Ceará

Fernando Sobral, volante do Ceará, revelou o seu desejo de estender seu vínculo e permanecer em definitivo no Vovô por mais temporadas. A declaração foi feita em entrevista exclusiva ao podcast Jogada do Vozão, do Sistema Verdes Mares.

“Espero que a gente possa bater as metas para que possamos ficar por muitos e muitos anos juntos novamente na Série A. Se assim for a vontade de Deus, que a gente possa permanecer muitos anos juntos”, disse o jogador.

O contrato de Fernando Sobral com o Ceará é de empréstimo até o final da temporada, com o jogador pertencendo ao Cuiabá. Há, no entanto, possibilidade de permanência em definitivo ao final do empréstimo em caso do jogador atingir metas individuais e o clube metas coletivas.

Fernando Sobral foi titular do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Maracanã, no último domingo (2), pela partida de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2025. Ele retornou ao Ceará neste ano após duas temporadas defendendo o Cuiabá.



