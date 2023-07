Exames detectam lesão e Bruno Henrique desfalca Flamengo na volta da Copa do Brasil

Jorge Sampaoli tem um grande apreço pelo atacante Bruno Henrique e vinha o tratando como seu diferencial para os jogos mais importantes. Nesta quarta-feira (12), o time busca vaga na semifinal da Copa do Brasil em visita ao Athletico-PR, mas não poderá contar com o jogador, mais uma vez machucado.



Poupado no início do jogo com o Palmeiras já visando a volta da Copa do Brasil, na qual a equipe rubro-negra defenderá vantagem de 2 a 1, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e acabou sofrendo um pisão na perna do zagueiro Luan já nos minutos finais da partida. O lance foi outro a gerar revolta da diretoria carioca pela não expulsão do defensor. Também reclamaram muito de um possível pênalti de Richard Ríos em Everton Ribeiro.

🎥 Reprodução pic.twitter.com/3tw1APMsWG — Goleada Info (@goleada_info) July 9, 2023

Logo após a partida de sábado no Allianz Parque (1 a 1), o clube carioca tranquilizou a torcida dizendo que nada de mais grave havia ocorrido com o atacante, que ficou 11 meses afastado por causa de cirurgia no joelho . Porém, nesta segunda-feira (10), após exames mais detalhados, foi constatado um estiramento na perna de Bruno Henrique, que ficará alguns jogos em tratamento.

O atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O tratamento é com fisioterapia. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2023

RETORNOS

"O atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. O tratamento é com fisioterapia", informou o clube carioca, descartando nova cirurgia. O Flamengo não estipulou prazo para a volta.

O Mengão retomou as atividades nesta segunda (10), com foco na Copa do Brasil! 🔴⚫ #VamosFlamengo



📸: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/y324QUDTLG — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2023

Apesar da ausência de Bruno Henrique, Sampaoli pode ter os retornos de Léo Pereira, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, e do artilheiro Gabigol, também melhor de um entorse no tornozelo. A dupla foi a campo nas atividades desta segunda-feira e pode ser a surpresa na Ligga Arena após duas partidas fora.