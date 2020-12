Exame não aponta fratura no tornozelo e Neymar diz que choro foi de "desespero"

O Paris Saint-Germain realizou exames de imagem no tornozelo de Neymar após a entrada dura de Thiago Mendes, no domingo (13), e o resultado foi o melhor possível: apesar do inchaço e das dores, não há fratura. O brasileiro passará por nova bateria de exames em 48 horas, mas ele e o clube tranquilizam seus torcedores e fãs sobre uma possível lesão mais grave.

Thiago Mendes aplicou uma tesoura no compatriota durante o confronto entre PSG e Lyon, no Parque dos Príncipes, em Paris, em rodada do Campeonato Francês. Neymar deixou o campo chorando muito e com muitas dores.

A cena deixou torcedores preocupados e sob o temor de fratura. O atacante já desfalcou o PSG e a seleção brasileira por outras contusões graves. Desta vez, contudo, parece ter sido apenas um susto.

"A avaliação clínica e radiológica de Neymar Jr, acompanhando o mecanismo de entorse do tornozelo esquerdo ocorrido na noite passada, é tranquilizadora. Um novo boletim e novos exames serão realizados em 48 horas", trouxe o boletim médico do PSG, nesta segunda-feira.

Neymar deixou o hospital Neuilly-sur-Seine caminhando normalmente após a avaliação clínica. Não precisou utilizar muletas, o que deixa o clube esperançoso em tê-lo em campo logo. Os novos exames servirão para avaliar se houve alguma lesão nos ligamentos.

"Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins... Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível", publicou o brasileiro em suas redes sociais.