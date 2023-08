Ex-zagueiro, Tiago Alves é o novo técnico do Sub-15 do Ceará

Ex-zagueiro do Ceará, Tiago Alves agora é o novo técnico do Sub-15 do Alvinegro. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta quinta-feira (17). Aos 39 anos, o ex-jogador assume a função na equipe para a sequência da temporada.

“Aqui fui muito feliz numa área da minha vida como atleta, e hoje inicio um projeto novo. Sou muito grato a Deus e à direção do clube pelo trabalho que me foi concedido. Recomeçar num local onde me sinto muito querido e que aprendi a gostar. A minha expectativa é a melhor possível; agora vou ajudar ao Ceará nesse processo de crescimento e formação de atletas. Tudo aquilo que pude viver dentro de campo vou poder compartilhar com aqueles que, a partir de então, serão delegados por mim nesse desafio”, disse.

Como jogador, Tiago Alves defendeu o Ceará entre 2017 e 2019, inclusive na campanha que levou o time ao acesso para a Série A de 2018. O ex-jogador tem certificação na Licença B pela CBF Academy. O desafio dele será comandar a equipe Sub-15 na busca pelo bicampeonato Cearense.

Tiago Alves já se apresentou ao clube e comandou a primeira atividade com o grupo, com foco no Cearense. O início da competição está previsto para o dia 9 de setembro.