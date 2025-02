Ex-volante Felipe Melo é anunciado como novo comentarista da Globo

O ex-volante Felipe Melo foi anunciado nesta quinta-feira pela Rede Globo como novo comentarista dos canais da emissora. Aposentado dos gramados no início deste ano, aos 41 anos, ele fará sua estreia na nova posição como participante do programa Seleção Sportv, ainda em fevereiro.





Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite como este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes por que passei, eu chegue para somar neste outro grande time". Felipe Melo Ex-jogador de futebol

Legenda: Felipe Melo sempre foi um jogador de opiniões fortes Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Carreira

Carioca de Barra Mansa, Felipe Melo começou sua carreira nas categorias de base do Flamengo. Após subir para o elenco de profissionais, ele passou por Cruzeiro e Grêmio até se transferir para o Mallorca, da Espanha, em 2005.



Na Europa, o ex-jogador teve uma carreira de sucesso e passou por Almería, Racing Santander, Fiorentina, Juventus, Galatasaray (onde se tornou ídolo) e Inter de Milão. Em 2010, Felipe Melo defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul.



Retornou ao Brasil em 2017, aos 34 anos, para defender o Palmeiras, e no time paulista também fez história: venceu duas vezes a Copa Libertadores e uma vez o Campeonato Brasileiro, o Paulista e a Copa do Brasil. Foi para o Fluminense em 2022 e lá também ganhou a Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.