Ex-técnico do Santos diz que clube não cumpriu promessa de contratar Fernando Sobral, do Ceará

O técnico argentino Fabián Bustos, atualmente no Barcelona de Guayaquil-EQU, comentou sobre a saída do Santos em julho e as promessas não cumpridas pelo clube. Ao programa equatoriano GolTV, listou quem seria contratado, mas não acertou a transferência, como o volante Fernando Sobral, do Ceará.

Fabián Bustos Ex-técnico do Santos “A realidade é que algumas coisas não deram certo porque não cumpriram o que prometeram, como por exemplo, falaram que iam trazer o Byron Castillo. O Alison, que estava no Oriente. Tinham prometido o Fernando Sobral, do Ceará, que não conseguiram trazer”.

Sem êxito, Bustos disse que o Santos apostou em alternativas, sem sucesso. “Trouxeram o Jhojan, que não vinha tendo sequência, e o Ângulo, que também não tinha. Ficou mais difícil”, afirmou.

Legenda: O argentino Fabián Bustos foi demitido pelo Santos no dia 7 de julho Foto: reprodução

Proposta recusada

Em março, o Diário do Nordeste noticiou que o Ceará recusou uma oferta do Santos por Fernando Sobral. Na ocasião, o meio-campo disse ao presidente Robinson de Castro que desejava ficar.

"Eu recebi uma ligação do presidente (do Santos) me fazendo uma oferta, ele ainda aumentou, um dinheiro alto para os cofres do clube, e eu recusei. Falei com o atleta para saber se ele estava querendo sair, se estava com a cabeça em outro lugar, e, no caso do Sobral, chamei ele, e ele disse que não (queria sair). Então ligamos para o presidente do Santos para dar a resposta, ele aumentou a proposta, e eu disse que já tinha decidido pela manutenção do atleta”, explicou o mandatário.

Os valores foram mantidos em sigilo. Com 27 anos, o volante renovou contrato no Vovô até o fim de 2024. Em alta no início da temporada, também recebeu sondagens do São Paulo e do Internacional.

