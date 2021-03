Ex-técnico do Ceará morre por complicações da Covid-19

Ex-técnico do Ceará, Ruy Scarpino morreu de complicações decorrentes da Covid-19 nesta quarta-feira (3), em Manaus, onde comandava o Amazonas FC. Com 59 anos, o treinador estava hospitalizado desde domingo (28).

Contratado para o Vovô em março de 2009, Ruy comandou a equipe durante a metade final do Campeonato Cearense e não conseguiu levar o time às semifinais, pedindo demissão no começo de abril, dando lugar ao retorno de Zé Teodoro, que havia sido demitido para dar lugar a Ruy. Posteriormente, Zé Teodoro saiu para chegada de PC Gusmão que conseguiria o acesso meses depois.

Em nota, o Alvinegro prestou solidariedade à família e aos amigos do ex-comandante neste momento difícil.

"Nesse momento de dor, o clube, em nome da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, se solidariza com familiares e amigos deste grande torcedor alvinegro, que em vida sempre colaborou com o clube do coração", diz a nota de pesar.

Ruy conquistou a Série C do Brasileirão de 2003 com o Ituano, assim como o Paulistão e a Copa Paulista de 2002. No Maranhão, foi tricampeão estadual, com o Moto Club (2004 e 2016) e com o Imperatriz (2019).