Ex-técnico do Ceará, Lisca afirma que Palmeiras pagou mala branca ao Vovô no Brasileirão de 2018

Ex-técnico do Ceará, Lisca afirmou em entrevista à Cazé TV que o Palmeiras pagou mala branca ao time cearense no Campeonato Brasileiro de 2018. Na época, o profissional comandava o plantel. Ele contou que o incentivo foi para o jogo contra o Internacional, adversário direto do Verdão na briga pelo título nacional da época. O clube paulista nega o pagamento. A informação é do ge.

"Sempre chega via jogadores (mala branca). Em 2018 recebemos, eu estava no Ceará. Jogaríamos contra o Inter, e o Palmeiras ofereceu mala branca, pagou aos jogadores. Recebemos e na hora da divisão foi uma confusão, a mala branca mais atrapalhou...", disse em entrevista ao canal de Youtube.

"Os jogadores naquela época falaram que seria só nosso. Só atrapalhou, atrapalhou no jogo, porque os jogadores deram tudo contra o Inter e no jogo seguinte todo mundo com tanque vazio (risos). Foi ruim (a experiência), a gente empatou o jogo, achei que era só para ganhar o jogo, mas na verdade era para empatar, também. Foi a única experiência que tive e não foi muito legal. Depois que eu soube que ela é proibida, eu procuro não participar", completou Lisca.

O jogo citado pelo treinador foi da 33ª rodada da Série A de 2018, quando o Vovô ficou no empate de 1 a 1, no Castelão. Ao ge, o Palmeiras informou que o relato não é verdadeiro e que "se pauta por condutas éticas." Também procurado pela reportagem, o Ceará optou por não se pronunciar.

No entanto, uma fonte ligada ao clube relatou que a confusão citada por Lisca ocorreu porque havia um acordo para que a mala branca fosse dividida igualmente entre todos os funcionários do departamento de futebol. No entanto, Lisca não teria concordado e fez uma nova reunião para definir somente os jogadores que receberiam os valores, algo que gerou desconforto no clube.

A prática do pagamento de mala branca é proibido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 242 do documento ressalta que "dar ou prometer vantagem indevida a membro de entidade desportiva, dirigente, técnico, atleta (...) para que, de qualquer modo, influencie o resultado de partida, prova ou equivalente". A punição é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 180 e 360 dias.