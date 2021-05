Ex-técnico de Ceará e Fortaleza, Roberto Fernandes é internado com Covid-19

Ex-técnico de Ceará e Fortaleza, Roberto Fernandes foi internado neste sábado (1º) com Covid-19. Atualmente à frente do CRB, de Alagoas, o treinador testou positivo na última segunda-feira (26).

De acordo com o clube alagoano, o comandante alvirrubro passou a semana em casa em isolamento, realizando contato com a equipe técnica de forma online e contribuindo, assim, com o trabalho tático, mas necessitou ser internado para fazer uso de oxigênio.

Roberto Fernandes tem suporte médico no Hospital Santa Casa, em Maceió, mas não existe previsão de alta.

O CRB informa que o técnico Roberto Fernandes precisou se internar no início do dia deste sábado (1), para fazer uso de oxigênio. Roberto está em um quarto, no hospital Santa Casa, aqui em Maceió. — CRB (@CRBoficial) May 2, 2021

Passagens por Ceará e Fortaleza

Natural de Recife (PE), Roberto Fernandes iniciou sua carreira como treinador de futebol em 1997, ao dirigir o Ferroviário-PE, e acumula passagens por diversos clubes do país.

Dentre as equipes que dirigiu, o comandante de 49 anos liderou, de dezembro de 2004 a março de 2005, o Ceará, tendo sua primeira oportunidade em solo alencarino. Quatro anos depois, foi anunciado pelo Fortaleza para substituir Márcio Fernandes e salvar o clube do rebaixamento à Série C.

Solidariedade rival

Nas redes sociais, o CSA, maior rival do CRB, desejou uma pronta recuperação ao técnico Roberto Fernandes.

Neste momento não existe rivalidade. Desejamos pronta recuperação ao técnico do CRB, Roberto Fernandes, que foi internado neste domingo (5) e se recupera de Covid-19. — CSA (@CSAoficial) May 2, 2021