Ex-técnico do Brasil, Tite é assaltado no Rio de Janeiro e recebe bronca por eliminação na Copa

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite foi assaltado neste sábado (24), véspera de natal, enquanto realizava caminhada matinal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação é do Jornal O Globo.

Na ocasião, o treinador teve o cordão furtado. Além disso, Tite ainda teve de lidar com a bronca do assaltante, protestando contra a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Desde o retorno ao Brasil, Tite tem evitado exposição. Conforme noticiado pelo UOL Esporte, o treinador deve reaparecer na mídia quando definir o futuro da carreira. Após deixar o comando da Seleção Brasileira, o gaúcho recebeu cinco propostas, mas segue avaliando os cenários.