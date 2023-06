Ex-Seleção Brasileira, André Jardine assume tradicional clube do México

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, André Jardine está de casa nova no México. Depois de passar pelo modesto Atlético San Luís, o comandante de 43 anos foi confirmado neste sábado como novo treinador do América, maior campeão do país, e chegou com enorme prestígio.

"André Jardine é nosso novo diretor técnico. Bem-vindo", anunciou o América em suas redes sociais. O técnico ganhou a concorrência com Eduardo Coudet, que deixou o Atlético-MG recentemente e também estava entre os cotados para assumir a equipe da Cidade do México.

A confirmação do acerto veio horas depois do San Luís se despedir do treinador. "Informamos que, de comum acordo, encerramos o vínculo empregatício de André Jardine com nosso clube. Agradecemos ao André, um técnico capacitado, comprometido e profissional e desejamos a ele muito sucesso em seus projetos futuros", oficializou o clube.

O novo clube fez um vídeo para anunciar André Jardine mostrando suas origens no Brasil e apresentou à torcida como um jovem vencedor: "o novo técnico do América é profissional, campeão, jovem, atualizado, ofensivo, inteligente, valente e com variantes de jogo", afirmou o América, dando as boas vindas ao profissional.

Diferentemente do modesto San Luís, no qual brigou do lado de baixo da tabela, Jardine assumirá um América com jogadores de renome, caros, e com a missão de conduzi-lo ao título após eliminação na semifinal do Clausura. O Torneio Apertura começa no dia 30 de junho, diante do Juaréz, no estádio Azteca.