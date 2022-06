Marcelo, Ex-Real Madrid, recusa proposta milionária do Milan

Marcelo recusou uma oferta do Milan. O clube italiano ofereceu o salário de três milhões de euros (R$ 16 mi) por ano. O valor é metade do que o lateral-esquerdo recebia no Real Madrid. As informações são do Diário AS, jornal espanhol.

Apesar da recusa do atleta brasileiro, que não se agradou da proposta, o clube italiano deve melhorar a oferta para contar com ele em seu plantel.

Olympique e Valladolid mostram interesse

No entanto, outro time está de olho. O Olympique Marseille, de Jorge Sampaoli, tem apenas Kolasinac na posição e pode querer reforçar a equipe.

Mesmo com o interesse de clubes italianos e franceses, não está descartado permanecer na Espanha. Dono do Valladolid, Ronaldo Fenômeno também quer a contratação do lateral para a próxima temporada.

Jogador chegou ao clube madrilenho em 2007 e permaneceu até 2022. Ao todo, ele soma 25 troféus em mais de 15 anos no clube. Com essa história, Marcelo tornou-se o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid.