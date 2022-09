Ex-Real Madrid, Marcelo é anunciado como reforço do Olympiacos

O lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid, foi anunciado pelo Olympiacos, da Grécia, nesta sexta-feira (2). O vínculo do brasileiro com o clube grego é de uma temporada, com opção de renovação até 2024.

A passagem de 15 anos de Marcelo no Real Madrid teve encerramento em junho deste ano. No clube madridista, conquistou 25 títulos, sendo o atleta com maior número de títulos da história do clube espanhol. Na última temporada, disputou 18 partidas.

Revelado pelo Fluminense, o Olympiacos será o 3° clube da carreira do brasileiro.