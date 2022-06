Ex-Real Madrid e Bayern, James Rodriguez entra no radar do Botafogo

O Botafogo está negociando para ter James Rodriguez, ex-Real Madrid e atual jogador do Al-Rayyan, do Catar, no elenco. A informação é do jornalista colombiano Pipe Sierra, da “Win Sports TV”.

O time brasileiro teria feito uma oferta de US$ 5,3 milhões (aproximadamente R$ 27,2 milhões) pelo jogador de 30 anos. A diretoria do clube carioca sabe do desejo do atleta de volta para a Europa, ainda de acordo com o repórter.

O astro colombiano tem contrato com o time do Catar até julho de 2023. Na última temporada, atuou em 14 jogos, deu seis assistências e marcou cinco gols.

O meia-atacante passou por grandes times europeus, como Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e outros.