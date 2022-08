Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho assume direção executiva do Floresta

Ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho assumiu a direção executiva do Floresta nesta quinta-feira (25). O profissional será responsável pela montagem do elenco ao lado da comissão técnica de Leston Júnior.

Visando a continuidade da temporada, após garantir a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, o Verdão da Vila rescindiu com 17 atletas, entre eles Douglas Dias, Fábio Alves e Flávio Torres, que participaram do vice-campeonato da Série D, em 2021.

A equipe cearense inicia a preparação para a disputa da Taça Fares Lopes. A competição tem início previsto para o dia 28 de setembro. O Floresta também disputará a fase preliminar da Copa do Nordeste.

Veja os confrontos do Floresta na Taça Fares Lopes

28/09 (qua) — Floresta x Guarany de Sobral

02/10 (dom) — Pacajus x Floresta

12/10 (dom) — Floresta x Maracanã

16/10 (dom) — Icasa x Floresta

23/10 (dom) — Guarany de Sobral x Floresta

26/10 (qua) — Floresta x Pacajus

06/11 (dom) — Maracanã x Floresta

12/11 (sáb) — Floresta x Icasa

