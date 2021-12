Ex-presidente da Fórmula 1 aposta em aposentadoria de Hamilton para temporada de 2022

A continuidade de Lewis Hamilton na Fórmula 1 está provocando incertezas no automobilismo. Em entrevista ao jornal suíço "Blick", o inglês Bernie Ecclestone disse ter conversado com Anthony Hamilton, pai de Lewis, e afirmou acreditar que o piloto da Mercedes deve abandonar a categoria a partir da próxima temporada.

"Há alguns dias, falei com seu pai (Anthony Hamilton) e me dei conta de imediato que não queria falar do futuro de seu filho. Assim, falamos apenas de negócios. Eu acredito que se aposenta, que não vai correr no ano que vem. Sua decepção em Abu Dabi foi muito grande e eu o entendo", afirmou o ex-presidente da F-1.

O empresário afirma, porém, que trata-se de apenas uma intuição e não possui informação sobre o heptacampeão. Mas, se dependesse dele, admitiu que Hamilton, hoje com 36 anos, está no momento ideal para se aposentar: "Empatado em sete títulos com Schumacher, é o momento perfeito para que cumpra seu sonho e se converta em um empreendedor do mundo da moda".

Polêmica na F-1

Depois de ter perdido o título para Max Verstappen, Hamilton se isolou e se fechou no próprio silêncio. O britânico não faz mais publicações na rede social e não compareceu à premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no final do ano, algo obrigatório para os pilotos. No entanto, Hamilton ainda tem contrato com a Mercedes até o final de 2023.

Na conversa com o jornal suíço, o ex-chefão da F-1 aproveitou para criticar Michael Masi, diretor de provas da FIA. "O diretor da prova, Masi, deveria ter poupado alguns problemas e levantado a bandeira vermelha (que paralisa a prova) imediatamente após o acidente. E teríamos um resultado em super três voltas. As coisas estavam muito ruins", opinou.

No GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, Verstappen garantiu o 1º título mundial na categoria ao conseguir ultrapassar Hamilton na última volta da corrida. O evento foi paralisado por conta de acidentes no autódromo.