Ex-Palmeiras, Valdívia recebe alta de hospital psiquiátrico e será cuidado pelos pais

Ídolo no Palmeiras, o ex-jogador Valdívia teve alta de hospital psiquiátrico na noite desta segunda-feira (15). O jogador ficou internado por três dias para tratar problemas psicológicos ligados a síndrome do pânico e ansiedade.

O ex-jogador de 39 anos deixou a internação voluntária e agora está em casa, sendo cuidado pelos pais. A informação é do jornal chileno "La Hora." A alta foi dada após boa resposta de Valdívia ao tratamento com remédios.

O ex-atleta estaria passado por problemas psicológicos após o fim do relacionamento de 18 anos com Daniela Aranguiz. Depois, ele ainda teria se envolvido com Maite Orsini.

Valdívia se aposentou em julho de 2022, no Necaxa, do México. O ex-jogador teve duas passagens pelo Palmeiras. Ao todo, pelo clube brasileiro, atuou em 241 jogos e marcou 41 gols.