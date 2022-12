Ex-namorada de jogador do Toronto é apontada como novo affair de Mbappé

Craque da França e vice-campeão mundial, Kylian Mbappé teve seu suposto relacionamento com a modelo trans, Ines Rau, desmentido nas redes sociais e agora o atleta estaria se relacionando com a belga Rose Bertram, também modelo.

Rose já esteve envolvida com outro jogador de futebol nos anos anteriores. A modelo teria se aproveitado de seu engajamento nas redes sociais para falar sobre o fim de seu relacionamento com o atleta Gregory van der Wiel, pai de seus dois filhos, jogador do Toronto com passagens por PSG e Ajax.

Mbappé, três dias após a final da Copa do Mundo já se reapresentou no Paris Saint Germain, abriu mão de suas férias e retornou aos treinamentos, visando a preparação para o início da temporada de 2023.