Ex-jogadora de vôlei Ana Moser é confirmada por Lula como ministra do Esporte

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser foi confirmada nesta quinta-feira (29) como a nova ministra do esporte. O anúncio foi feito na manhã desta quinta pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aos 54 anos de idade, Moser será a primeira mulher da história do Brasil a liderar o Ministério do Esporte.

Ana Beatriz Moser nasceu em Blumenau (SC), no dia 14 de agosto de 1968. Ela foi uma destacada atleta de vôlei, tendo sido medalhista olímpica e mundial com a Seleção Brasileira. Moser fez parte da equipe de transição de Lula e participa de projetos relacionados ao esporte, como o "Atletas pelo Brasil" e o “Instituto Esporte e Educação”.

CARREIRA DE ANA MOSER

Ana iniciou sua carreira com apenas sete anos, acumulando passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira de vôlei. A ex-jogadora disputou três edições dos Jogos Olímpicos: em 1988, em Seul, em 1992, em Barcelona, e em 1996, em Atlanta. Ela foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de 1996.

