Ex-jogador de time da Série A é preso por furtar mercados em São Paulo

O ex-jogador de futebol William Gabriel Ignácio, de 31 anos, foi preso na última sexta-feira após ser acusado de furtar mercados e uma perfumaria na zona norte de São Paulo, junto a outras três pessoas.

Apesar de ter ao seu favor um mandado de soltura expedido, William continuou preso, segundo o UOL, por conta de dívidas relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia.

William era zagueiro e defendeu vários clubes no País, entre eles o Atlético-GO e Portuguesa Santista. No entanto, segundo entrevista ao R7, resolveu deixar os gramados por ter "perdido a vontade" de atuar após a morte do pai.

Ainda segundo William, os furtos ocorreram para que ele conseguisse recursos para pagar as dívidas de pensão alimentícia. O principal produto furtado pelo grupo era desodorante. Os frascos eram revendidos na periferia paulista.

