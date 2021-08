Ex-jogador de Grêmio e United, Anderson vira réu por suspeita de ligação com organização criminosa

O ex-jogador de futebol Anderson Luís de Abreu Oliveira, conhecido apenas como Anderson, formado no Grêmio e com passagens por Manchester United, Porto e Inter, virou réu em processo que cita crimes como furto qualificado, lavagem de bens, diretos e valores e, ainda, organização criminosa.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) contra o ex-atleta e outras sete pessoas, e foi aceita pela 17ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre.

Segundo o documento, todos são suspeitos de participação em esquema fraudulento que desviou R$ 35 milhões da Bolsa de Valores e de uma indústria. O grupo teria "lavado o dinheiro" em operações com criptomoedas.

Investigação

O Ministério Público já havia realizado uma ofensiva em junho do ano passado, quando 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre. O apartamento de Anderson foi alvo de uma das ações da operação batizada Criptoshow.

Resposta

O ex-jogador enviou resposta à reportagem do Globoesporte, onde afirmou ser inocente. Confirmou ter investimentos em criptomoedas e que vendeu bitcoins para um dos envolvidos, mas negou saber que o dinheiro era ilegal.

Não fomos intimados, é difícil falar agora. Existe uma investigação, disso o Anderson tem conhecimento. Mas isso o Anderson vai provar que ele foi vítima, não partícipe. É a posição dele – disse o advogado de Anderson, Julio Cezar Coitinho Junior.