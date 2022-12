Ex-jogador de Fortaleza e Flamengo, Ronaldo Angelim sofre acidente de carro

O ex-jogador do Fortaleza e do Flamengo, Ronaldo Angelim, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado (3). O episódio ocorreu durante viagem do ex-zagueiro, que estava próximo a Sobral. As informações são do portal g1.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Angelim informou que está bem e não teve nenhum ferimento após o acidente. Ele disse ainda que um amigo com quem viajava, que ele identifica como Antônio, teve apenas arranhões leves.

"Passando para dizer que estou bem, foi só o carro mesmo. O carro bateu. Eu e Antônio estamos bem, Antônio só teve uns pequenos arranhãozinhos no braço, eu não tive nada. Só o carro mesmo", disse na publicação.

O ex-jogador não deu maiores detalhes sobre o acidente. O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com Angelim, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Carreira no Fortaleza e no Flamengo

Ronaldo Angelim atuou pelo Fortaleza como zagueiro entre 2001 e 2005. Ele foi, inclusive, o autor do gol que garantiu o acesso do time à série A em 2004, após a conquista do vice-campeonato na série B. Antes disso, já havia jogado em outros times do estado, como Ituano e Ceará.

Em 2006, transferiu-se para o Flamengo, onde foi um dos principais atores na conquista do Campeonato Brasileiro em 2009.

