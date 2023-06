Ex-jogador Da Silva é morto a tiros, aos 38 anos

O ex-jogador do Confiança Da Silva, foi morto a tiros em Petrolina, na noite da última quinta-feira, (29), enquanto estava em um bar da zona rural da cidade. Da Silva foi surpreendido por uma pessoa que chegou em uma moto e começou a disparar tiros de arma de fogo. O assassino fugiu. Ninguém foi preso até o momento.

CARREIRA

Da Silva defendeu as cores do Sport, clube que o revelou, e viveu fortes emoções com o Campinense e com o Treze, além de ter atuado também no Confiança.

Juntamente com Maurício Simões, Da Silva conquistou, duas vezes, o Campeonato Paraibano, uma pelo Campinense, em 2004, e uma pelo Treze em 2005.

Além desses títulos, Da Silva esteve presente na campanha histórica do Treze em 2005. O clube chegou até as quartas de final da Copa do Brasil com gol de Da Silva na vitória contra o Fluminense. Porém, seu time acabou eliminado no jogo da volta, nos pênaltis.

Da Silva encerrou sua carreira no Confiança em 2017.