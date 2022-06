Ex-jogador da Seleção Brasileira diz que Daniel Alves deveria ir para o Fortaleza

Ex-jogador da Seleção Brasileira, Cicinho, que atualmente é comentarista, disse que Daniel Alves deveria ir para o Fortaleza.

VEJA VÍDEO:

Durante o programa Arena SBT, na última segunda-feira (20), o ex-atleta foi perguntado: 'Qual time do Brasil Daniel Alves seria recebido de braços abertos?' Cicinho indicou o Tricolor do Pici como destino para que o jogador baiano siga a carreira. Ao ser perguntado pelo motivo, completa: "lá tem muita festa".

Perguntado se não seria uma opção para o Flamengo, o ex-seleção é direto: "Não."

Livre no mercado desde que saiu do Barcelona, o lateral-direito está na mira de Tite para a Copa do Mundo do Catar, mas ainda não tem futuro definido.

O Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O time comandado por Vojvoda está na zona de rebaixamento do Brasileirão e entra em campo neste sábado (25), quando enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.