Ex-jogador da NFL, Mike Williams, morre aos 36 anos

O ex-jogador da NFL, Mike Williams morreu, aos 36 anos, depois de sofrer ferimentos em um acidente em uma obra de construção civil, no condado de Hillsborough, em 21 de agosto. Uma viga de ferro caiu sobre a sua cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital depois de alguns dias internados. A informação foi confirmada pelo agente de Williams, Hadley Engelhard.

"Ele fará falta. Ele lutou muito durante toda a vida. Orações à sua família”, disse Engelhard.

We are saddened to learn that former Bills Wide Receiver Mike Williams has passed away.



Our deepest condolences are with his friends and family. ❤️💙 pic.twitter.com/DfGtKkVxRQ