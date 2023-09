Ex-jogador da NFL diz ter sido sequestrado pelo FBI após mãe ser encontrada morta

Sergio Brown, ex-jogador da NFL, está desaparecido desde a última semana, após a sua mãe, Myrtle Brown, de 73 anos, ter sido encontrada morta. No entanto, o ex-atleta apareceu em um vídeo pra lá de esquisito em uma conta desconhecida nas redes sociais. Na gravação, Sergio alega que imaginava que sua mãe estava de férias e afirma que foi sequestrado duas vezes pelo FBI. As informações são do New York Post.

