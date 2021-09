Ex-jogador cearense Iarley inicia carreira como técnico de futebol: “desafio que sempre me atraiu"

Com carreira vitoriosa e passagem por grandes clubes, o cearense Iarley anunciou o retorno ao futebol nesta quarta-feira (1º), mas em uma nova função: antes artilheiro, pretende ser agora técnico. A decisão foi anunciada nas redes sociais do ídolo de Internacional e Boca Juniors-ARG.

“Posso dizer que estou apto a trabalhar como técnico de futebol. Um desafio que sempre me atraiu. Poder compartilhar minhas experiências, conhecimentos e estudos sobre o esporte que tanto amo e me presenteou com uma vida de conquistas”, escreveu em publicação no Instagram.

Natural de Quixeramobim, Iarley se aposentou dos gramados pelo Ferroviário em 2014. Ao longo da carreira, acumula passagens por Paysandu, Ceará e Real Madrid. Em busca do novo desafio, revelou o retorno para a terra natal e se colocou à disposição de clubes e empresários.

“Volto a minha terra natal para buscar ainda mais energias positivas, para me reconectar com aquele jovem Iarley que não tinha medo de novos caminhos e alimentava o sonho de um dia conquistar o mundo. Atenção clubes e empresários, estou aberto para novos projetos e grandes desafios”, disse.

Dentre os títulos antes da aposentadoria, Iarley foi campeão cearense (2002 e 2011), do Mundial de Clubes (2006), da Libertadores (2006) e do Torneio Apertura da Argentina (2003).

