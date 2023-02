Ex-jogador Carlos Alberto é demitido da Band após acusação de agressão contra torcedor

Ex-jogador Carlos Alberto, que atuava como comentarista esportivo na Band, foi demitido da emissora após ser acusado de agressão por um torcedor do Flamengo no restaurante que tem sociedade, no Rio de Janeiro. A discussão entre os dois teria sido motivada por um comentário feita pelo flamenguista sobre Arrascaeta.

O torcedor do Flamengo chegou a fazer um boletim de ocorrência contra o ex-jogador.

Carlos Alberto atuava como comentarista nos jogos do Campeonato Carioca, além de participar ativamente de programas esportivos da emissora e nos últimos dias o ex-jogador fez provocações para os jogadores do rubro-negro, Arrascaeta e Gabigol.