Ex-jogador Betão será o novo coordenador técnico das categorias de base do Fortaleza

O ex-zagueiro Betão ocupará o cargo de coordenador técnico das categorias de base do Fortaleza. Ele já havia desempenhado a mesma função no Avaí, onde se aposentou como jogador. A informação foi confirmada pelo jornalista André Almeida, do Diário do Nordeste.

Como jogador, Betão foi formado nas categorias de base e revelado como atleta profissional pelo Corinthians, na temporada 2001. Após anos defendendo o Timão, vestiu a camisa do Santos, do Dynamo Kyiv/UCR, Evian/FRA e Ponte Preta.

Em 2016, Betão foi contratado pelo Avaí. Ele disputou as sete temporadas seguintes na equipe catarinense, somando 270 jogos pelo Leão da Ilha. O zagueiro se aposentou em 2022 e assumiu a função de coordenador técnico das categorias de base do Avaí.

MUDANÇAS NAS CATEGORIAS DE BASE DO FORTALEZA

Nas últimas semanas, o Fortaleza anunciou mudanças no organograma das categorias de base. Erisson Matias assumiu como o novo gerente das categorias de base. Irlando Gomes é o atual diretor das categorias de base. O cargo de diretor executivo do setor foi extinto.