Ex-goleiro Marcos critica pênalti marcado para o Verdão: 'Prejudicaram o Fortaleza'

Ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos não concordou com a marcação do pênalti para o Verdão diante do Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O ex-goleiro fez uma publicação em suas redes sociais sobre o pênalti marcado para o Verdão, que venceu Tricolor de Aço por 3 a 0, no Allianz Parque.

"É, mano, vi na hora. Dá até vergonha. Arbitragem no Brasil tá difícil, e olha que foi erro a favor do meu time, mas que estraga o sabor da vitória. Nesse lance, prejudicaram o Fortaleza e fez grande diferença no resultado", escreveu Marcos.

Legenda: Ex-goleiro Marcos é ídolo do Verdão e criticou pênalti marcado para o clube diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil Foto: Reprodução / Twitter

Pênalti abriu o marcador

Aos 6 min do 1º tempo, o árbitro Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou um pênalti de Caio Alexandre em Rony e convertido aos 10 minutos por Raphael Veiga.

Jogo de volta

O jogo de volta será no dia 31, no Castelão, às 19 horas. Para se classificar, o Leão precisará vencer por 4 gols de diferença. Caso vença por 3 gols, a vaga será decidida nos pênaltis.